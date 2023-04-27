Фото: «Транснефть - Сибирь»

Нефтепроводчики оказали помощь в тушении пожара в поселке Сосьва Свердловской области. Для ликвидации возгорания два дня использовались пожарные автомобили ЛПДС «Сосьва» и НПС «Сосновка» Урайского управления магистральных трубопроводов.

С просьбой о выделении пожарной техники для тушения пожара обратилась администрация Серовского муниципального района. В итоге благодаря совместным усилиям предприятия и МЧС удалось сократить время локализации пожара. В настоящее время он локализован, огнеборцы ликвидируют его последствия.

C наступлением пожароопасного периода в Курганской, Тюменской и Свердловской областях, а также на территории г. Урая и Кондинского района ХМАО-Югры введен особый противопожарный режим. В охранной зоне производственных объектов компании своевременно осуществлен комплекс работ по повышению пожарной безопасности.

В рамках мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду проведена подготовка пожарной техники, осуществляется проверка и испытание пожарно-технического вооружения. Специалисты предприятия расчистили от растительности охранные зоны и обустроили минерализованные полосы вокруг инфраструктурных объектов нефтепроводов. На боевом дежурстве ежедневно находятся 170 работников пожарной охраны договорных подразделений МЧС России и более 70 единиц пожарной техники, также организованы резервные группы.

Предприятие ведет ежедневный противопожарный мониторинг производственных объектов, принимаются дополнительные меры по недопущению и предотвращению возможных случаев возгорания. В целях оперативного реагирования выполняются плановые вдольтрассовые облеты. Организовано взаимодействие по обмену информацией о возгораниях с диспетчерскими службами подразделений МЧС России. На производственных объектах созданы группы по тушению пожаров, работники прошли обучение и проверку знаний, проведены учебно-тренировочные занятия.

Предприятие обеспечивает безопасность работы производственных объектов в условиях пожароопасной ситуации во всех регионах присутствия. Производственная инфраструктура функционирует в штатном режиме.

В организации обращают внимание на необходимость соблюдения правил пожарной безопасности вблизи объектов нефтепроводного комплекса. В пределах охранных зон нефтепроводов и нефтепродуктопроводов категорически запрещается разводить костры, бросать горящие спички и окурки, складировать сухую траву и деревья.