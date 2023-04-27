Жителям Приуральского района запретили выходить и выезжать на лед с 28 апреля

Фото: администрация Приуральского района

Власти Приуральского района запретили местным жителям выходить и выезжать на лед с 28 апреля.

- Зима практически уступила место весне, днем держится плюсовая температура. Приближается время весеннего паводка, лед на реках становится рыхлым, - прокомментировали в мэрии свое решение.

Также в администрации сообщили, что для большей безопасности людям не рекомендуется близко подходить к реке в местах затора льда, собираться на мостиках, плотинах и запрудах, стоять на обрывистом берегу, отталкивать льдины от берегов, измерять глубину реки или любого водоема, а также ходить по льдинам и кататься на них. Последнее в большей степени относится к детям, иногда они используют всевозможные плавающие средства и бесхозные лодки, чтобы покататься по первой воде.

Напоминаем, что вскрытие ямальских рек ожидается во второй половине мая. Возможно, на пять дней раньше срока.