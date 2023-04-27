Рецидивиста из Нового Уренгоя отправили в колонию за кражу денег с чужой банковской карты

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В Новом Уренгое осудили местного жителя, который украл деньги с чужой банковской карты. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, преступление произошло в мае прошлого года. Тогда в дежурную часть обратился мужчина, он рассказал, что кто-то списал с его счета 130 тысяч рублей.

- Полицейские установили, что накануне кражи северянин выпивал с малознакомым мужчиной. Во время употребления алкоголя злоумышленник попросил потерпевшего воспользоваться его мобильным телефоном и получил разрешение. После чего, выйдя в другую комнату, он перевел на карту своего знакомого вышеуказанную сумму, - прокомментировали в ведомстве.

Преступником оказался ранее судимый житель 1988 года рождения. На него завели уголовное дело по п. г ч.3 ст.158 УК РФ «Кража с банковского счета».

В апреле 2023 года новоуренгойский городской суд признал мужчину виновным и приговорил его к 2 годам и 5 месяцам лишения свободы в исправительной колонии особого режима.