В Тарко-Сале несколько магазинов завысили цены на курицу и творог Фото: Вера Зенина

Пуровская прокуратура выявила в нескольких магазинах Тарко-Сале завышенные цены на продукты первой необходимости.

- Установлено, что в магазине «Пассаж» предельные торговые надбавки на три вида курицы и один вид творога оказались завышены на 23,5%. Аналогичные нарушения выявлены в магазине «Абсолют», там суммарное превышение предельной торговой надбавки на три позиции товара составило 19,3%, - прокомментировали в надзорном органе.

В связи с этим прокурор внес директорам магазинов представления об устранении нарушений и возбудил административные дела по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования).

В итоге, после вмешательства прокуратуры, все нарушения были устранены, а недобросовестные предприниматели привлечены к дисциплинарной ответственности. Теперь они обязаны оплатить штраф.