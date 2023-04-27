В Лабытнанги запустили программу профориентации для детсадовцев

Фото: Марина Трескова, соцсети

Воспитанников детских садов Лабытнанги будут знакомить с разными профессиями. Об этом сообщила глава муниципалитета Марина Трескова.

- В Год знаний в Лабытнанги открываем Академию профессиональных наук. Профориентационная программа для дошколят предусматривает знакомство с разными профессиями. Дети не просто получат первые представления о кулинарном, гончарном, слесарном либо швейном деле, но и побывают в роли мастеров, - рассказала градоначальница.

Фото: Марина Трескова, соцсети

Пока занятия будут проходить для воспитанников детсада «Снежинка», однако осенью власти планируем расширить круг участников программы.

По словам Марины Тресковой, благодаря нововведению ребятам будет проще разобраться в своих предпочтениях, ведь первые шаги в мир профессий они совершат уже с малых лет.