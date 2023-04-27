В Приуральском районе родился первый в этом сезоне олененок

Фото: Иван Сакал, соцсети

В Приуральском районе начался отел оленей. Несколько дней назад поголовье пополнилось новым детенышем - первом в этом сезоне. Об этом в своих соцсетях сообщил глава муниципалитета Иван Сакал.

«Олененок родился 21 апреля в стаде Константина Николаевича Окотэтто. Малышу предстоит пройти свое первое серьезное испытание - путь на летние пастбища. Давайте пожелаем новорожденному оленёнку крепкого здоровья!», - написал управленец.

Ранее «Комсомолка» рассказывала о том, что на ямальских трассах устанавливают дорожные знаки с оленями вместо коров. Они призваны привлечь внимание водителей. Как правило, на Севере автомобилисты не всегда серьезно относятся к знаку, на котором изображено нетипичное для всех животное - корова. А такое невнимательное отношение может привести к аварии.