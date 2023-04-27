Контрактника из Лабытнанги Дмитрия Шестакова посмертно наградили орденом Мужества

Фото: администрация Лабытнанги

Лабытнангец Дмитрий Шестаков, погибший в спецоперации на Украине, посмертно награжден орденом мужества. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, сообщил в пресс-службе городской администрации.

Государственная награда передана родному брату защитника Михаилу Шестакову.

- Мы гордимся подвигом и отвагой Дмитрия, память о нем живет в наших сердцах, - подчеркнула глава города Марина Трескова.

Фото: администрация Лабытнанги

Дмитрий Шестаков родился 16 сентября 1976 года. По окончании школы №2 он продолжил учебу в профучилище, а затем был призван в ряды Вооруженных сил страны. Дмитрий принимал участие в контртеррористической операции на территории Чечни, по окончании службы работал в ПЭС «Лабытнанги».

В 2022 году мужчина вновь встал в строй военнослужащих. Заключив контракт, он отправился в зону СВО.