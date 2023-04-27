Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Последний региональный зимник Коротчаево - Красноселькуп закроется 1 мая. Об этом сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

«Зимник Коротчаево - Красноселькуп прекратит свою работу с 00.00 часов 1 мая», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Сейчас движение по зимнику разрешено для легкового полноприводного транспорта массой до 3,5 тонн (в круглосуточном режиме), а для грузового транспорта массой от 3,5 до 20 тонн - с 20.00 до 08.00.

Получить оперативную информацию о работе региональных автомобильных дорог можно по телефону «Дорожной дирекции ЯНАО»: 8 (34922) 7-17-04. Также информация размещается на интерактивной карте.