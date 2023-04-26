Школьники из Ноябрьска и Муравленко стали призерами ежегодной олимпиады «Умножая таланты»

Фото предоставлено компанией «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз». Автор фото: Дмитрий Колесов

Старшеклассники из Ноябрьска и Муравленко стали призерами турнира «Умножая таланты». Финал состоялся в Санкт-Петербурге и собрал 88 участников из восьми регионов страны. Ребята решали задачи по математике, химии, информатике и смежным наукам. Итоговым заданием стала защита проекта.

В предметном туре в направлении «Инжиниринг» победил Рашид Ибадов из Муравленко. Третье место заняли ученики ноябрьской гимназии №1. Олег Чертков - в личном зачете по «Нефтехимии», а Кирилл Покосов - в направлении «Математика».

Интеллектуальное состязание проводит компания «Газпром нефть» совместно с вузами страны в рамках программы «Родные города». На всех этапах проекта ямальских участников поддерживал «Ноябрьскнефтегаз».

Фото предоставлено компанией «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз». Автор фото: Дмитрий Колесов

Победители турнира получат дополнительные баллы к ЕГЭ и поддержку на старте будущей карьеры. Например, смогут пройти специальные курсы для абитуриентов и попасть на стажировку в технологические центры «Газпром нефти».

– Нефтегазовая индустрия сегодня - одна из самых высокотехнологичных. Тут ценятся ум, креативность и способность смотреть на привычные процессы под новым углом зрения. Причем не важно, из какого города автор идеи. География участников проекта «Умножая таланты» это подтверждает, – прокомментировал директор по технологическому развитию нефтяной компании Алексей Вашкевич.