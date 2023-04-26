Энергетики Тюменского макрорегиона сдали более 60 литров крови, приняв участие в благотворительной акции

Фото: Вероника Воронина

В Западной Сибири прошла благотворительная акция «Одной крови». В этом году участие в ней приняли порядка 200 энергетиков компании «Россети Тюмень», сдав 64 литра крови для медицинских организаций Тюменской области, Югры и Ямала.

Проект, направленный на привлечение новых доноров, реализуется уже второй год. В этот раз он объединил 10 городов макрорегиона: Сургут, Когалым, Урай, Нягань, Нижневартовск, Нефтеюганск, Ноябрьск, Новый Уренгой, Ишим и Тобольск. Больше всего добровольцев оказалось в Сургуте, там участие в благотворительной акции приняли 47 человек.

Желание безвозмездно помочь людям выразили мужчины и женщины от 22 до 60 лет, при этом треть из них сдавала кровь впервые.

Как отмечают специалисты, большинство участников - обладатели самой распространенной и востребованной в России II группы крови с положительным резус-фактором. Пять доноров - носители редкой IV группы, встречающейся лишь у 8% населения.