В Губкинском девяти семьям выдали бесплатные земельные участки

Фото: администрация Губкинского

В Губкинском сразу девяти семьям выдали бесплатные земельные участки, предназначенные под индивидуальное жилищное строительство. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Заветные сертификаты северянам вручил глава города Андрей Гаранин. По его словам, это не последнее мероприятие, направленное на улучшение жизни люей.

- Продолжим делать все возможное, чтобы жизнь губкинцев становилась еще комфортнее, - прокомментировал он.

Участки расположены в микрорайоне Пурпе, к ним уже подведены все необходимые инженерные коммуникации. Это позволит владельцам быстрее приступить к строительству и отпраздновать новоселье.

Консультацию по вопросу предоставления участков губкинцы могут получить в городском департаменте по имуществу, телефон: 8 (34936) 3-20-58.