Фото: департамент гражданской защиты ЯНАО

В Шурышкарах построят новое здание пожарной части. Как сообщили в региональном департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности, оно будет в два раза больше прежнего - 400 квадратных метров. Кроме гаража для двух машин здание будет иметь все необходимые коммунальные удобства.

На данный момент подрядчик уже начал завозить стройматериалы на площадку. Сейчас пожарная часть села располагается в приспособленном строении.

- На протяжении последних лет мы практически каждый год открываем новые здания для наших пожарных. Это пять пожарных частей и одна теплая стоянка для автомобилей, - сообщил директор противопожарной службы округа Евгений Кувыкин.

Отметим, что в 2023 году власти закупят два пожарных автомобиля для сел Катравож и Красноселькуп, они должны прибыть на Ямал уже в июне этого года.

Кстати, вся приобретаемая техника полностью адаптирована для работы в условиях Крайнего Севера: пожарный насос расположен в кабине, поэтому водитель может подавать воду, не выходя из автомобиля.