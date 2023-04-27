Ямал
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия27 апреля 2023 0:00

На Ямале 27 апреля 2023 года ожидаются небольшие осадки

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 27 апреля 2023 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 27 апреля

Погода на Ямале на 27 апреля

Фото: Вера Зенина

В четверг, 27 апреля, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, местами небольшие осадки (снег, мокрый снег, дождь), ночью и утром в отдельных районах ожидаются туман и гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 8-13 м/с. Температура ночью -7…-12 градусов, при натекании облачности до -2. Днем 0...+5 градусов, местами до -5.

В Салехарде: пасмурно, без осадков. Температура ночью -10 градусов, днем -1. Ветер 8-10 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО