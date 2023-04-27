На Ямале 27 апреля 2023 года ожидаются небольшие осадки

Погода на Ямале на 27 апреля Фото: Вера Зенина

В четверг, 27 апреля, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, местами небольшие осадки (снег, мокрый снег, дождь), ночью и утром в отдельных районах ожидаются туман и гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 8-13 м/с. Температура ночью -7…-12 градусов, при натекании облачности до -2. Днем 0...+5 градусов, местами до -5.

В Салехарде: пасмурно, без осадков. Температура ночью -10 градусов, днем -1. Ветер 8-10 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: