В новой поликлинике Ноябрьска начали возводить стены

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

В Ноябрьске продолжается строительство поликлиники на 1 400 посещений - самого большого медицинского объекта в округе. Как сообщили в региональном департаменте строительства и жилищной политики, на данный момент рабочие уже завершили устройство ленточного фундамента в первой и второй секциях и приступили к возведению стен первого этажа.

Специалисты окружной службы Госстройнадзора проверили качество используемых материалов и соответствие выполненных работ требованиям проектной документации. Все оказалось в порядке.

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

Напоминаем, что шестиэтажное здание будет состоять из нескольких секций. Работы ведутся одновременно на каждой из них, все этапы проверяются специалистами ведомства.

- Очень важно, что весь перечень медицинских услуг можно будет получить на территории одного больничного комплекса. Пациенты будут находиться в комфортных условиях, им не потребуется переезжать из одного конца города в другой. Помощь будет оказываться на современном и качественном уровне, - отметила первый заместитель директора департамента здравоохранения Ямала Мария Захарова.