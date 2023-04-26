На Ямале 26 апреля 2023 года коронавирусом заболели еще 8 человек, 1 умер

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 8 человек. С начала периода количество заболевших достигло 155 992

При этом в больницы региона госпитализировано 2 человека, выздоровели 25 северян. К несчастью, за последние сутки есть скончавшийся от болезни - 1 пациент, всего с начала пандемии умерли 1 065 ямальцев.

В России выявлено 6 012 человек с COVID-19, госпитализировано 1 165 россиян. Всего в стране зарегистрировано 22 826 827 случаев. Излечились от коронавируса 7 582 жителя, а 33 - скончались.