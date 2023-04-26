Фото: пресс-служба Свердловской железной дороги

В Ноябрьск прибудет «Эшелон Победы». Как сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороге, ретропоезд остановится на станции Ноябрьск 2 23 мая.

В «Эшелон Победы» входят солдатский вагон-теплушка, офицерский вагон, аптека-перевязочная, вагон-санпропускник, вагон-кухня, хлебопекарня и вагон-электростанция. Кстати, в одном из них будет сформирована стендовая музейная выставка «Дорога помогает победить».

Во время стоянки поезда все желающие смогут зайти внутрь, осмотреть вагоны, послушать рассказ экскурсоводов и сделать памятные фото. Экспозиции повествуют о воинских и военно-санитарных перевозках, об истории эвакуации промышленных предприятий и населения.

Согласно замыслу организаторов, в городах, где будет организована торжественная встреча ретропоезда, пройдут митинги и концерты, прозвучат стихи и песни о войне. Это позволит воссоздать атмосферу мая 1945 года, когда на вокзалах страны со слезами, улыбками и цветами встречали «поезда Победы».

Цель проекта «Эшелон Победы» - сохранить память о подвиге советского народа, рассказать о значении железнодорожного транспорта в годы войны, а также о боевых и трудовых подвигах уральских железнодорожников.