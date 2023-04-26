Ямал
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиНедвижимость26 апреля 2023 6:36

В Губкинском началось обустройство светомузыкального фонтана

Его выбрали сами горожане в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»
Марина Прохорова
Фото: администрация Губкинского

Фото: администрация Губкинского

В Губкинском началось обустройство светомузыкального фонтана «Концертный». Напоминаем, что в прошлом году этот объект набрал максимальное количество голосов в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

- На данный момент оборудован котлован, началось армирование основания и стен чаши, устройство горизонтальной гидроизоляция, - прокомментировали в городской администрации.

Фонтан появится на территории детской школы искусств, а его площадь составит почти 400 квадратных метров. Планируется, что он будет сочетать синхронные движения воды, музыки и света.

В зимний период вокруг фонтана будут устанавливаться праздничные новогодние арт-объекты.

Напоминаем, что сейчас в регионе проходит голосование за объекты благоустройства, которые обустроят в следующем году. Принять участие в нем могут все желающие от 14 лет.