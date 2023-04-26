Жительница Лабытнанги взяла в кредит полтора миллиона рублей и перевела их мошеннику Фото: Вера Зенина

В полицию Лабытнанги обратилась местная жительница, ставшая жертвой мошенника. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, женщина поверила, что на ее имя хотят оформить кредит и выполнила все, что ей велел аферист.

- Полицейские установили, что заявительнице позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Далее он сообщил, что со счетами женщины происходят несанкционированные действия, и была зафиксирована попытка оформления кредита, - прокомментировали в ведомстве.

В итоге лжеспециалист убедил горожанку оказать содействие в поиске мошенников и оформить на себя уже реальный кредит. Далее женщина совершила несколько переводов, тем самым перечислив на посторонние счета около 1 миллиона 400 тысяч рублей.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».