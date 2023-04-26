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НовостиПроисшествия26 апреля 2023 5:07

Под колесами поезда, следовавший из Нового Уренгоя в Москву, погибли два человека

Трагедия произошла в Тюмени
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

Поезд, следовавший из Нового Уренгоя в Москву, наехал на двух человек. Инцидент произошел 25 апреля на территории Тюмени, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

- В результате наезда пассажирского поезда сообщением Новый Уренгой - Москва произошло смертельное травмирование двух лиц. Это девушка 1992 года рождения и неизвестный мужчина, личность которого устанавливается, - прокомментировали в ведомстве.

На место происшествия незамедлительно выехал Тюменский транспортный прокурор, а также сотрудники полиции и следственного комитета.

На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего, организована прокурорская проверка.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Ноябрьске пассажирский поезд переехал пенсионера. Мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте.