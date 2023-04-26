В Губкинском руководство «ТК Ямал» уволило работника за долгое нахождение на больничном

Фото предоставлено КП

Губкинская прокуратура помогла иногороднему жителю, которого незаконно уволили с работы, восстановиться в должности. Как пояснили в надзором ведомстве, мужчина сам обратился к ним с просьбой о помощи.

- Установлено, что заявитель находился длительное время на больничном. Однако в организации «ТК Ямал» этот довод сочли несущественным и уволили мужчину за прогул, - прокомментировали в ведомстве.

В связи с этим прокурор внес руководителю предприятия представление об устранении нарушений закона и принес протест на приказ об увольнении. Кроме того, он возбудил административное дело по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства).

В итоге, когда все обстоятельства были выяснены, заявителя восстановили в ранее занимаемой должности. Также ему выплатили средний заработок за время вынужденного прогула.

Что касается руководителя предприятия, его привлекли к дисциплинарной ответственности в виде выговора.