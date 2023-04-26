С 28 апреля перевозить пассажиров между Салехардом и Лабытнанги будут суда на воздушных подушках

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

В ночь на 28 апреля закрывается ледовая переправа между Салехардом и Лабытнанги. В связи с этим перевозить людей будут суда на воздушных подушках.

«С 00.00 часов 28 апреля движение закрывается для всех видов транспорта. Перевозить пассажиров между городами начнут два судна на воздушных подушках «Нептун-23», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице регионального департамента транспорта и дорожного хозяйства в соцсети «ВКонтакте».

Транспорт будет курсировать по расписанию с 06.45 до 23.00. В период скопления пассажиров на линию выйдет третье судно.

Стоимость проезда на воздушной подушке для взрослого составит 160 рублей, цена детского билета - 80 рублей, провоза багажа - 16 рублей за 10 килограммов. Приобрести их можно в кассах, расположенных в павильонах на правом и левом берегах Оби.