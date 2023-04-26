«Все УК плохо чистили снег зимой»: глава Губкинского велел коммунальщикам привести дворы в порядок

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Глава Губкинского Андрей Гаранин проверил качество уборки дворов от снега. Положение дел оказалось не из простых - территории либо завалены снегом, либо залиты талой водой.

«Губкинцы, вижу все ваши сообщения, я ежедневно читаю городские группы. Каждое утро проверяю, как наши службы справляются с ситуацией. Везде успеть невозможно, учитывая, что практически все управляющие компании снег зимой чистили плохо, а повлиять на это можете только вы - жители. Постоянно с вами это обсуждаем», - написал он в своих соцсетях.

Также он сообщил, что поручил подрядчику - «Автодорсервису» - не делить территорию на «свою» и «чужую», а приложить силы и чистить везде, где есть жалобы, в том числе и во дворах.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Губкинском внедрили новый метод очистки улиц от снега. Он более быстрый и занимает от 2 до 5 минут.