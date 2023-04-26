В Новом Порту работники соцсферы получили ключи от квартир в общежитии

Фото: Андрей Кугаевский, соцсети

В Новом Порту завершилось строительства общежития на 38 квартир. В ближайшее время в него заедут специалистам соцсферы.

- Получилось вылететь с рабочей поездкой в Новый Порт. Вручил долгожданные ключи специалистам социальной сферы от их нового жилья, - сообщил глава Ямальского района Андрей Кугаевский.

Для проживания людей в помещениях есть все необходимое, в том числе и бытовая техника. Так что въезжающим жильцам нужно лишь расставить мебель и можно праздновать новоселье.

Фото: Андрей Кугаевский, соцсети

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» писала о том, что в Новом Порту открылись модульное здание аэровокзала и современный крытый хоккейный корт.