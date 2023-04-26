Возле салехардского аэропорта появится парковка на 200 мест

Фото: Алексей Титовский, соцсети

Глава Салехарда Алексей Титовский рассказал о планах по реконструкции городского аэропорта.

- К созданию соответствующей транспортной инфраструктуры приступим уже в этом году. Возле здания аэровокзала будет благоустроена большая парковка почти на 200 мест, а ее общая площадь составит 5 тысяч метров квадратных, - сказал градоначальник.

Фото: Алексей Титовский, соцсети

А в следующем году начнется реконструкция подъездной дороги: планируется создание двух кольцевых развязок - возле стелы «Салехард» и мемориала 501-ой стройки.

Работы будут разделены на два этапа, а завершатся они к 2026 году.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в преддверии майских праздников авиакомпания «Ямал» увеличит число рейсов из Салехарда. Билеты уже доступны для покупки.