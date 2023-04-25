Ямал
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 апреля 2023 13:36

Энергетики обеспечили электричеством первую газовую заправку в Ноябрьске

Для этого был построен дополнительный участок линии электропередачи
Марина Прохорова
Фото: Дмитрий Агатий

Фото: Дмитрий Агатий

На прошлой неделе в Ноябрьске открылась первая газовая заправка. Обеспечили ее электроэнергией специалисты «Россети Тюмень». Для этого они построили дополнительный участок линии электропередачи и выдали потребителю 550 кВт мощности.

Работы по технологическому присоединению заправки к электросетям проведены в рамках договора, заключенного с компанией «Газпром газомоторное топливо». Для надежной работы станции транзит электроэнергии обеспечен от питающего центра 110 кВ «Комплект».

Отметим, что технологическое присоединение - один из основных видов деятельности компании. Энергетики регулярно подключают новые социально значимые и инфраструктурные объекты, тем самым содействуя улучшению качества жизни людей Арктического региона.

Ноябрьская заправочная станция стала четвертой заправкой нефтяников на Ямале. Ежедневно на ней смогут заправляться до 500 единиц техники, а одними из ключевых потребителей станут городские автобусы.