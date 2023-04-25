Фото: Лабытнангская городская больница

В Лабытнангской городской больнице приступил к работе стоматолог-хирург Рубан Владимиром. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

Свой путь в медицине Владимир Викторович начал в 2005 году, окончив «Карагандинскую медицинскую академию» по специальности «Стоматология». Получив диплом, он приступил к работе в клинике города Рудный, а в 2011 году - в Черняховской стоматологической поликлинике Калининградской области.

В 2013 году врач прошел профессиональную переподготовку в Омской государственной медакадемии по специальности «Стоматологическая хирургия».

А с апреля медик принимает пациентов в Лабытнанги.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в больнице Харпа появился врач-эндокринолог. Об этом сообщила главврач медучреждения Ирина Жежель.