«Выявлены вопиющие нарушения»: в Лабытнанги началась проверка пожарной безопасности жилых домов

Фото: Марина Трескова, соцсети

После трагического пожара, произошедшего в Лабытнанги 15 апреля по улице Школьная, глава города Марина Трескова велела проинспектировать деревянные жилые дома на соответствие пожарной безопасности.

На данный момент проверка только началось, но уже выявлено множество нарушений.

- Первая проверка нескольких домов показала вопиющие нарушения жителями требований противопожарной безопасности: в подъездах стоят пепельницы и переполненные окурками банки, газовые баллоны, старая мебель. Повсеместно видна свисающая из окон проводка для подогрева двигателей авто, в ряде случаев проводка сильно изношена. По одному из адресов мангал установлен на опасном расстоянии к дому, - рассказала градоначальница.

Фото: Марина Трескова, соцсети

В итоге обслуживающим организациям было велено незамедлительно освободить пути эвакуации, закрыть чердаки и цокольные помещения. Особое внимание необходимо уделить состоянию электрощитов.

Также Марина Трескова дала поручение поднять заявки и акты выполненных работ по каждому дому и, при необходимости, провести ремонт.

- Земляки, ваша безопасность проживания в доме зависит, в первую очередь, от вас самих, от дисциплины и бдительности каждого. Я настоятельно прошу всех подключиться к этой работе, - обратилась к лабытнангцам градоначальница.

Все нарушения по каждому дому зафиксированы. По итогу проверки для каждого составят протокол с указанием сроков по устранению замечаний.