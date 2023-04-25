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В Пуровском районе начался прием заявок в пришкольные лагеря. Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, с 1 июня на базе школ в Тарко-Сале, Пуровске, Уренгое, Ханымее, Самбурге и Халясавэе откроются десять лагерей.

- Смена рассчитана на 21 день. Для ребят предусмотрены различные познавательные мероприятия, экскурсии и творческие занятия, - прокомментировали в мэрии.

Уже сейчас родители школьников могут подать заявление через личный кабинет на портале «Госуслуги». О том, как это сделать, можно узнать в видеоинструкции.

Полный список детских лагерей размещен на сайте районного департамента образования в разделе «Летний отдых».

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что регион обеспечит отдыхом на черноморском побережье 640 детей из Волновахи. Ребята отправятся в лагерь «Юбилейный», расположенный Краснодарском крае.