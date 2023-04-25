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НовостиЗдоровье25 апреля 2023 9:08

На Ямале 25 апреля 2023 года коронавирусом заболели еще 14 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 25 апреля 2023 года
Марина Прохорова
Последние новости о коронавирусе на Ямале

Последние новости о коронавирусе на Ямале

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 14 человек. С начала периода количество заболевших достигло 155 984.

При этом в больницы региона госпитализировано 3 человека, выздоровели 35 северян. К счастью, за последние сутки нет скончавшихся от болезни, всего с начала пандемии умерли 1 064 ямальца.

В России выявлено 5 093 человека с COVID-19, госпитализировано 1 339 россиян. Всего в стране зарегистрировано 22 820 815 случаев. Излечились от коронавируса 7 397 жителей, а 35 - скончались.