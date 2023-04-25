Новоуренгоец, избитый знакомым во время пьянки, скончался после десяти месяцев лечения

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В Новом Уренгое возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, до смерти забившего собутыльника. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, преступление произошло еще в прошлом году, однако потерпевший скончался лишь недавно.

- По данным следствия, в ночь на 24 июня 2022 года между двумя знакомыми, находящимися в алкогольном опьянении, возникла ссора. В ходе конфликта 51-летний мужчина, на почве внезапно возникшей неприязни к своему 56-летнему знакомому, нанес ему не менее двух ударов рукой в голову, - прокомментировали в ведомстве.

В итоге потерпевший потерял сознание и был доставлен в больницу, где ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, осложненную отеком головного мозга. К сожалению, длительное лечения так и не дало результата - северянин все-таки умер.

Сейчас новоуренгоец обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).