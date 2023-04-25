В Муравленко отремонтируют более 9 километров дорог

Фото предоставлено КП

Уже через несколько недель в Муравленко начнется ремонт дорог. По словам глава города Елена Молдован, в этом году предстоит привести в порядок более 9 километров.

Так, с начала мая возобновится реконструкция дороги на улице Ленина (от улицы Губкина до Муравленко, включая перекресток). Кроме того, начнется капремонт на улице 70 лет Октября (от улицы Дружбы Народов до Муравленко).

В июне запланированы работы во дворах - благоустройство и капремонт проездов. Речь идет о жилых домах по улицам Ленина, 56, 60, 66, 68 и 131; Муравленко, 35 и 37; Губкина, 25 и 27; Комсомольская, 1 и 3.

Текущие ремонты выполнятся на восьми участках. Там дорожное движение будет ограничено по полосам в мае и июле, а подъезд № 2 - с 1 июня.

С первых дней июля запланирован ремонт тротуаров от улицы Строителей до Губкина и от улицы Губкина до Дружбы народов, 120.

- В этом году мы ставим планку выше, чем прежде - привести в порядок свыше 9 километров дорожного фонда на 18 объектах, состояние которых далеко от идеала. Отмечу, что везде и сразу город не перекрывается, однако привычные маршруты придется изменить, - добавила градоначальница.