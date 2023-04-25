В Надыме появится современный торговый центр с магазинами и фуд-кортом

Фото: администрация Надымского района

В Надыме появится современный торговый центр с многочисленными магазинами. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Данная инициатива принадлежит местному предпринимателю Ахмеду Гаджиеву. Он работает в районе с 1998 года, а в 2022 году стал резидентом Арктической зоны, сейчас в собственности у мужчины несколько магазинов.

- Сегодня предприниматель представил главе Дмитрию Жаромских новый проект - торговый центр в микрорайоне Олимпийский. Планируется, что на площади почти в 1 500 квадратных метров разместятся различные магазины, в том числе аптека, цветочный, а также фуд-корт. Здесь же можно будет проводить различные мероприятия для посетителей, - рассказали в мэрии.

Фото: администрация Надымского района

Кстати, проектом предусмотрено благоустройство прилегающей территории. Городу важно, чтобы объект и близлежащая площадь вписывались в его общий облик.