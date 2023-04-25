Ноябрьский следком заинтересовался историей с участием девочки-подростка и мигранта

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Ноябрьский следственный комитет заинтересовался историей с участием девочки-подростка и мигранта. По информации, опубликованной в соцсетях, последний писал юной северянке непристойные предложения различного характера.

«Нашей несовершеннолетней подписчице написывает мигрант с непристойными предложениями. В сообщениях он представился ей как Алиджан из Ирана, но в самой соцсети у него написано другое имя, а еще, судя по всему, он из Таджикистана. Говорит, что сейчас живет в Ноябрьске, но к маленькой девочке готов приехать куда угодно. Кроме того, у него в подписках и в друзьях много маленьких девочек», - говорится в сообщении.

В комментариях к посту горожане возмутились происходящим и единогласно решили, что пускать ситуацию на самотек не стоит. А лучше всего будет найти молодого человека и объяснить ему, что писать маленьким девочкам - плохая идея.

На данный момент сотрудники следкома проводят процессуальную проверку в порядке ст. 144 и ст. 145 УПК РФ.

- Выполняется комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшедшего, - прокомментировал и. о. старшего помощника руководителя управления по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Сергей Никишов.