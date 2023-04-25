Пьяный салехардец, ехавший из кафе домой, снес фонарный столб и опрокинулся на крышу

Фото: ОМВД Салехарда

Минувшей ночью нетрезвый автомобилист сломал в Салехарде фонарный столб. Как сообщили в пресс-службе городского ОМВД, ДТП произошло около 2.40 на улице Совхозная.

- Водитель автомобиля «Toyota Mark» не справился с управлением, врезался в опору уличного освещения и опрокинулся. Сам он не пострадал, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

Фото: ОМВД Салехарда

Известно, что водителю иномарки 27 лет, а ехал он из кафе, расположенного на улице Чубынина. Показания алкотестера составили 0,50 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха.

Теперь молодой человек привлечен за пьяное вождение. Кроме того, на него составлен административный материал за повреждение фонаря.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Салехарде пьяный водитель сбил малыша в коляске. Мужчина выехал на тротуар, где в этот момент находился ребенок.