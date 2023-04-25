Жителя Нового Уренгоя осудили за повторную пьяную езду

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В Новом Уренгое осудили любителя кататься пьяным на машине. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, мужчину задержали в октябре 2022 года на улице Геологоразведчиков. Тогда правоохранители выяснили, что это не первый раз, когда он сел за руль в нетрезвом виде.

- В судебном заседании подсудимый вину признал в полном объеме и раскаялся в содеянном, - прокомментировали в надзорном органе.

В итоге суд, с учетом позиции государственного обвинителя, признал новоуренгойца виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ и приговорил его к штрафа в 200 тысяч рублей. Кроме того, его лишили водительских прав на срок 2 года и 9 месяцев.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что салехардец, вновь севший пьяным за руль, отправился в колонию.