Глава Приуральского района рассказал, какие объекты отремонтируют предстоящим летом

Фото: Иван Сакал, соцсети

В скором времени в Приуральском районе стартует горячая пора капитальных ремонтов. По словам главы муниципалитета Ивана Сакала, в этом году объем работ будет не маленький.

- Традиционно проводим летом подготовку объектов энергетики и коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период. Капитальному ремонту сетей теплоснабжения и водоснабжения подлежат объекты в Аксарке, Харсаиме и Белоярске, также в последнем населенном пункте заменят два котла.

Кроме того, согласно плану, решено капитально отремонтировать районный спортивно-оздоровительный комплекс, детские сады «Радуга» и «Брусничка», а также школу и интернат в Аксарке.

Что касается дорог, то в этом сезоне специалисты приведут в порядок три километра.