В Салехарде невнимательный водитель сбил юного велосипедиста

Фото: ОМВД по Салехарду
В Салехарде невнимательный водитель иномарки сбил юного велосипедиста. Как сообщили в пресс-службе городского ОМВД, ДТП произошло 24 апреля у дома №11А по улице Чапаева.
- Около 18.00 34-летний водитель, управляя автомобилем «Hyundai Solaris», выезжал с прилегающей территории. Проявив небрежность, он не пропустил несовершеннолетнего велосипедиста, двигающегося по тротуару, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.
Фото: ОМВД по Салехарду
К счастью, до госпитализации дело не дошло. Медицинскую помощь ребенку оказали на месте и отпустили домой.
Что касается водителя, то он привлечен к административной ответственности по ст. 12.18 КоАП РФ.
Всего за прошедшие сутки на Ямале произошло 7 ДТП, а с начала года 1 961, в которых 10 человек погибли и 88 получили травмы, в том числе 8 детей.