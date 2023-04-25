В Салехарде невнимательный водитель сбил юного велосипедиста

Фото: ОМВД по Салехарду

В Салехарде невнимательный водитель иномарки сбил юного велосипедиста. Как сообщили в пресс-службе городского ОМВД, ДТП произошло 24 апреля у дома №11А по улице Чапаева.

- Около 18.00 34-летний водитель, управляя автомобилем «Hyundai Solaris», выезжал с прилегающей территории. Проявив небрежность, он не пропустил несовершеннолетнего велосипедиста, двигающегося по тротуару, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

Фото: ОМВД по Салехарду

К счастью, до госпитализации дело не дошло. Медицинскую помощь ребенку оказали на месте и отпустили домой.

Что касается водителя, то он привлечен к административной ответственности по ст. 12.18 КоАП РФ.

Всего за прошедшие сутки на Ямале произошло 7 ДТП, а с начала года 1 961, в которых 10 человек погибли и 88 получили травмы, в том числе 8 детей.