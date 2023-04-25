«Ситуация на контроле»: в Салехарде коммунальщики перешли на усиленный режим работы

Фото: Алексей Титовский, соцсети

В Салехарде коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. По словам главы города Алексея Титовского, это связано с участившимися жалобами от людей.

«Друзья, вижу ваши обращения по поводу уборки дворов от снега и талой воды. Коммунальные службы переведены на особый режим работы», - написал он в своих соцсетях.

Также градоначальник сообщил, что за минувшие выходные управляющие компании провели расчистку проездов в 44 дворах, в работе было задействовано 12 единиц техники.

На данный момент для уборки улиц привлечены 24 специализированные машины, кроме того, подрядная организация постоянно следит за работоспособность ливневок и водоотводных лотков. За три дня вывезено более 5 900 кубометров снега или почти 200 самосвалов.

«Ситуация на контроле, ни одно сообщение не останется без внимания, все будут отработаны, - добавил Алексей Титовский.