Учитель из Приуральского района отправится в зону СВО

Фото: Иван Сакал, соцсети

Педагог из Приуральского района отправится в зону СВО. Об этом сообщил глава муниципалитета Иван Сакал, который лично встретился с бойцом.

«Встретился с добровольцем, который принял решение поступить на службу по контракту в вооруженные силы России. В ближайшее время он улетит на боевую подготовку, а затем - в зону СВО. Защищать нашу страну уходят люди разных профессий, доброволец работает учителем в школе», - написал он в своих соцсетях.

Дома у северянина остается семья, власти окажут им всю необходимую поддержку.

Напоминаем, что ранее на Ямале был разработан комплекс мер поддержки участников спецоперации и их семей. Ознакомиться с ними можно в информационном киоске на сайте департамента соцзащиты населения. Там же указаны номера телефонов для консультаций по вопросам о выплатах и льготах.