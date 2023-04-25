На Ямале 25 апреля 2023 года немного похолодает

Погода на Ямале на 25 апреля Фото: Вера Зенина

Во вторник, 25 апреля, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, небольшие, местами умеренные осадки (снег, мокрый снег, дождь), ночью и утром в отдельных районах ожидается метель. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 8-13 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура ночью -4…-9 градусов, при натекании облачности до +1. Днем 0...+5 градусов.

В Салехарде: облачно, без осадков. Температура ночью -6 градусов, днем +1. Ветер 8-9 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: