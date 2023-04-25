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НовостиПроисшествия25 апреля 2023 0:00

На Ямале 25 апреля 2023 года немного похолодает

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 25 апреля 2023 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 25 апреля

Погода на Ямале на 25 апреля

Фото: Вера Зенина

Во вторник, 25 апреля, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, небольшие, местами умеренные осадки (снег, мокрый снег, дождь), ночью и утром в отдельных районах ожидается метель. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 8-13 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура ночью -4…-9 градусов, при натекании облачности до +1. Днем 0...+5 градусов.

В Салехарде: облачно, без осадков. Температура ночью -6 градусов, днем +1. Ветер 8-9 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО