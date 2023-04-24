Фото: ПАО «Транснефть»

Тюменские нефтепроводчики поучаствовали в донорской акции. Мероприятие приурочено к 30-летию ПАО «Транснефть» и ко Дню мецената и благотворителя в России.

– Волонтеры у нас являются активными донорами. Многие из них приходят к нам регулярно, а часть – участвуют в акциях, – отмечает заведующая отделом заготовки крови и её компонентов Тюменской областной станции переливания крови Юлия Симонова.

Она добавила, что сотрудники компании ведут здоровой образ жизни и практически 100% донорской крови, которую они сдают, попадает в банк крови.

– Первый раз я сдала кровь для близкого человека. Знаю, насколько это важно и нужно. Теперь я прихожу на станцию переливания крови регулярно и делаю это безвозмездно. Я буду счастлива, если моя кровь кому-то поможет, – отметила волонтер, специалист экономического отдела подразделения компании в Тюменской области Елена Рыжкова.

Фото: ПАО «Транснефть»

Корпоративное волонтёрское движение компании активно развивается с 2018 года. Количество сотрудников и членов их семей – а это больше 7,5 тысяч человек, вовлечённых в добровольческие и патриотические мероприятия предприятия, – постоянно растёт.

С 2022 года коллектив нефтетранспортного предприятия активно принимает участие в донорских акциях. За предыдущий год и начало 2023 года свою кровь сдали 172 работника – это более 77 литров крови. Добровольцы предприятия приходят на донацию как самостоятельно, так и участвуют в корпоративных волонтёрских мероприятиях.