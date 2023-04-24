Ямальцы могут выиграть билет на последний звонок в Салехарде с участие рок-звезд

Фото: КДЦ Салехарда

Культурно-деловой центр Салехарда объявил о розыгрыше билета на вечеринку в стиле «Последний звонок», которая пройдет 20 мая. Специальные гости - группа The Hatters и другие невероятные музыканты!

Кстати, участвовать в нем могут не только жители окружной столицы, но и всего Ямала. Если победитель будет проживать не в Салехарде, вместе с билетом он получит оплаченный перелет из любой точки региона и бесплатное проживание в городе.

Условия конкурса очень просты:

- включить фантазию на всю мощь и сделать селфи в стиле «Последний звонок». Снимки нужно прикрепить к посту о старте конкурса на канале «Живем на Севере»;

- подписаться на каналы Культурно-делового центра и «Живем на Севере» в телеграмме.

Лучшее фото выберет команда центра, имя победителя станет известно 10 мая.