Фото: МЧС России по ЯНАО

В Салехарде пожарные больше часа тушили двухэтажный частный дом, расположенный по улице Железнодорожная, д. 9. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

- Сообщение о возгорании потупило сегодня в 11.14. Через несколько минут пожарные подразделения были на месте вызова. К тому моменту наблюдалось открытое горение на втором этаже, - прокомментировали в ведомстве.

В ходе разведки спасатели выяснили, что внутри людей не обнаружено, а угроза рядом стоящим зданиям отсутствует.

В 12.39 пожар был полностью потушен, погибших и пострадавших в нем нет. Огнь повредил дом на площади 30 квадратных метров (общая площадь здания составляет 48 квадратных метров).

Участие в тушении принимали 15 человек личного состава и 3 единицы спецтехники МЧС.

Причина пожара, виновный и ущерб будут установлены позднее.