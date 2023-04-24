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Ямал и Санкт-Петербург свяжет железнодорожное сообщение. Об этом сообщили региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Первый рейс из Санкт-Петербурга в Лабытнанги запланирован на 13 июня, в обратном направлении - на 15 июня. Выполняться они будут один раз в четыре дня.

По маршруту запланированы 64 остановки, время в пути составит чуть более двух суток. Путь следования лежит через Ленинградскую, Вологодскую, Архангельскую области и Республику Коми.

Купить билет можно на сайте РЖД и в кассах вокзала за 60 суток до даты отправления.

- Это уже второй новый железнодорожный маршрут, который вводится в этом году. Жители смогут не только добраться в культурную столицу нашей родины, но и совершить пересадки в городах с крупными железнодорожными узлами, - рассказал начальник отдела развития автомобильного железнодорожного транспорта Александр Стихин.

Напоминаем, что это уже четвертый пассажирский поезд, который будет следовать из Лабытнанги. Сейчас перевозки выполняются по маршрутам Лабытнанги - Москва и Лабытнанги - Воркута, а с июня добавится маршрут в Нижний Новгород.