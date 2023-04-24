На Ямале 24 апреля 2023 года коронавирусом заболели еще 25 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 25 человек. С начала периода количество заболевших достигло 155 970.

При этом в больницы региона не госпитализировано ни одного человека, выздоровели 15 северян. К счастью, за последние сутки нет скончавшихся от болезни, всего с начала пандемии умерли 1 064 ямальца.

В России выявлено 5 458 человек с COVID-19, госпитализировано 382 россиянина. Всего в стране зарегистрировано 22 815 722 случая. Излечились от коронавируса 4 917 жителей, а 34 - скончались.