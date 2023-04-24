Роспотребнадзор выявил некачественную воду в восьми муниципалитетах Ямала Фото: Вера Зенина

Специалисты Роспотребнадзора выявили некачественную воду в восьми муниципалитетах Ямала. Речь идет о трубопроводах в Салехарде, Лабытнанги, Губкинском, Ноябрьске, Муравленко, а также Приуральском, Надымском и Пуровском районах.

- При проведении исследований по бактериологическим, санитарно-химическим и радиологическим показателям выяснилось, что 18 проб не отвечают требованиям санитарных норм и правил. В воде обнаружено превышение показателей по марганцу и железу, - прокомментировали в ведомстве.

Данная информация направлена главам муниципалитетов для принятия мер.

Всего в первом квартале 2023 года на территории округа проведено 170 исследований воды хозяйственного и питьевого назначения, а также 650 исследований проб воды перед подачей в распределительную сеть и 786 исследований проб воды в разводящей сети.