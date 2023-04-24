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НовостиАвто24 апреля 2023 8:01

Из-за непогоды в Яр-Сале отменили рейсовый автобус

Сильный ветер и метель не позволяют безопасно доставлять пассажиров
Марина Прохорова
Фото: администрация Ямальского района

Фото: администрация Ямальского района

Из-за непогоды в Яр-Сале отменили рейсовый автобус №30. Об этом сообщили в администрации Ямальского района.

«В связи с ухудшением погодных условий в Яр-Сале отменили движение рейсового автобуса. Сильный ветер до 20 м/с и метель не позволяют безопасно доставлять пассажиров до мест назначения», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».

Также власти призвали людей к осторожности сообщать обо всех происшествиях сообщайте ЕДДС муниципалитета по телефону: 8 (34996) 3-08-82.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что 26 апреля закроют последний участок регионального зимника Лабытнанги - Мужи.