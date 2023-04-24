В ямальском природном парке родились 18 маленьких телят овцебыков

Фото: департамент природных ресурсов и экологии ЯНАО

В ямальском природном парке «Ингилор» родились 18 маленьких телят овцебыков. Еще как минимум пять малышей появятся на свет в ближайшее время, сообщили в региональном департаменте природных ресурсов и экологии.

Счастливое событие произошло немного раньше положенного срока. Обычно телята появляются на свет в конце апреля или начале мае, но в этом году первые три малютки родились уже 8-го числа. По мнению специалистов дирекции особо охраняемых природных территорий, это связано с относительно мягкими зимой и весной.

- Овцебыки - очень семейные животные. При малейшей опасности стадо становится в круг, в центре которого находятся телята, а взрослые особи выстраиваются в каре, защищая потомство, - рассказал начальник отдела организации работы природного парка «Ингилор» Николай Дроздов.

Рождаются телята весом до 10 килограммов, практически сразу же они встают на ножки и начинают следовать за матерью. Первые недели жизни питаются детеныши только ее молоком, в июне, когда появится трава, телята начнут есть и ее, при этом продолжая употреблять материнское молоко.