Фото: Новоуренгойская ЦГБ

В рентген-кабинете приемного отделения Новоуренгойской ЦГБ начался ремонт. Как сообщили в самом медучреждении, старый аппарат уже демонтирован, на этой неделе строители приступят к внутренним работам.

- Необходимо укрепить пол, усилить радиационную безопасность, поскольку у нового аппарата другие параметры веса и рентген-излучения. Он гораздо более мощный, его цифровые возможности делают диагностику еще точнее, - прокомментировали в больнице.

Сам ремонт займет два месяца, а затем надо будет получить лицензию на использование оборудования.

Все это время пройти диагностику пациенты смогут в рентген-кабинете пятого этажа. Для людей с травмами доступны лифты - обычный и грузовой. Последний очень удобен для маломобильных граждан.

После обновления рентген-кабинета на первом этаже сразу же начнется ремонт на пятом этаже.