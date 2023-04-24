Ямал
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 апреля 2023 6:52

В Губкинском появится детский игровой комплекс для изучения правил дорожного движения

Уже утвержден проект площадки
Марина Прохорова
Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

В Губкинском появится детский игровой комплекс для изучения правил дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

- Целью появления такого «автогородка» является формирование у детей практических навыков безопасного поведения на дорогах. Это позволит уменьшит общее число дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, - прокомментировали в ведомстве.

Судя по утвержденному проекту, на площадке будут различные игровые комплексы, в том числе в виде машин, песочница, лавочки для отдыха и, разумеется, асфальтовая дорога с пешеходными переходами и знаками. Для безопасности ребят территорию огородят забором.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Губкинском появились еще пять площадок для сбора отработанных шин. Это результат реализации проекта «Чистый Ямал».