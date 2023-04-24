Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

В Губкинском появится детский игровой комплекс для изучения правил дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

- Целью появления такого «автогородка» является формирование у детей практических навыков безопасного поведения на дорогах. Это позволит уменьшит общее число дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, - прокомментировали в ведомстве.

Судя по утвержденному проекту, на площадке будут различные игровые комплексы, в том числе в виде машин, песочница, лавочки для отдыха и, разумеется, асфальтовая дорога с пешеходными переходами и знаками. Для безопасности ребят территорию огородят забором.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Губкинском появились еще пять площадок для сбора отработанных шин. Это результат реализации проекта «Чистый Ямал».